Серпень, 31 в 10:07

За минулу добу ЗСУ ліквідували 350 окупантів. На сьогодні загальні втрати армії РФ з початку повномасштабної війни становлять 47 900 солдатів.

Генштаб України повідомляє, що українські військові знищили ще 20 танків, 18 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, дві БПЛА, ще одну ППО, три реактивні системи залпового вогню та дві одиниці спеціальної техніки.

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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 974 (+20);

бойові броньовані машини ‒ 4 312 (+18);

артилерійські системи – 1 091 (+12);

РСЗВ – 285 (+3);

засоби ППО – 152 (+1);

літаки – 234;

гелікоптери – 204 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 849 (+2);

крилаті ракети – 196;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 236 (+19);

спеціальна техніка – 103 (+2).

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатись з карти бойових дій в Україні.