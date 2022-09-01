ЗСУ застосовують тактику тисячі порізів: Подоляк про великий контрнаступ

Серпень, 31 в 21:14

“Спека” починається по всій лінії фронту, тобто українські війська наступатимуть не лише на півдні, заявив в ефірі телемарафону радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Контрнаступ в українському розумінні – це трохи інший тип війни. Це Росія веде класичний радянський тип війни, коли зібрали кілька тисяч і пішли, щоб забрати пів кілометра території. Ми розуміємо, що такий тип війни вести з української сторони – це нонсенс, – пояснив він.

Саме тому, за його словами, ЗСУ активно залучають HIMARS та системи MLRS – для того щоб руйнувати тилове забезпечення, знекровлювати армію РФ.

Подоляк наголосив, що саме таким буде контрнаступ, але не тільки на півдні, а й на Мелітопольському і Харківському напрямках, і особливо – на Донецько-Луганському.

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– Для чого ми робимо цю тактику тисячі порізів для російської армії? Тому що вони мають панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту, по всіх 1 300 км. Нехай думають, де Україна буде атакувати саме сьогодні. Будемо наступати по всьому фронту і атакувати всю складську інфраструктуру, – наголосив Подоляк.

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