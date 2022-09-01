Будемо до військової прокуратури скаржитися: матір за сина збирається йти у всі інстанції РФ

Матір заявляє військовослужбовцю РФ про намір написати у військову прокуратуру щодо важкого становища сина.

– Мені потрібний буде номер твого контракту, номер роти, номер взводу. Хто у тебе прикріплений до частини був, у яких військах служиш, командира частини я знайшла. А завтра зможеш зателефонувати? Завтра писатиму заяву, поїду у понеділок до Пономаря, ми відправлятимемо у військову прокуратуру, подаватимемо скаргу. Писатиму в комітет матерів, потім писатиму Малькову з прав людини. Скрізь, – каже матір.