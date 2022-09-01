Вересень, 01 в 17:20

У селі Здвижівка Бучанського району на колишніх позиціях армії РФ знайшли ще одне тіло вбитого росіянами цивільного.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Чоловіку зав’язали руки, вдягнули на голову чохол і стратили.

– Приблизний вік загиблого 40-50 років. На шиї і тулубі виявлено пошкодження. Вбитий був одягнутий у високі чоботи, мав при собі годинник марки Seiko. Якщо ви пізнали речі та маєте інформацію про загиблого прошу повідомляти до поліції, – зазначив він.

За словами Нєбитова, в Здвижівці поліція Київщини вже виявила та оглянула понад 16 вбитих російськими військовими мирних жителів.

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Нагадаємо, що нещодавно на Харківщині вилучили останки людини зі зв’язаними руками. Тіло загиблого у спецодязі знайшли місцеві мешканці.

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Фото: Андрій Нєбитов