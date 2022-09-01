Вересень, 01 в 17:09

У Збройних силах України не поспішають називати звільнені від російських окупантів населені пункти, щоб не нашкодити мирним людям.

Адже такі місця знову можуть опинитися під авіаційними та артилерійськими ударами ворога. Про це повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

Вона пояснила, що Генштаб зможе назвати такі населені пункти тільки після того, як населені пункти будуть звільнені від ворога, зачищені від залишків окупантів, а українські війська просунуться настільки, щоб убезпечити місцеве населення від ворожих обстрілів.

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Якщо це зробити раніше, то це може бути дуже велика і навіть фатальна помилка.

У липні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ звільнили понад 1 тис. міст та сіл від російських загарбників. Але під окупацією все ще перебуває понад 2 тис. населених пунктів.