Вересень, 01 в 15:57

У Київській, Львівській та Дніпропетровській областях середня вартість оренди квартир в останній тиждень серпня зросла на 5-10% порівняно з початком місяця.

Про це повідомили в аналітичній службі OLX Нерухомість.

– У серпні на OLX Нерухомість найактивніше шукали житло в оренду у Київській (близько 130 тис. пошуків), Львівській (95 тис. пошуків) та Дніпропетровській (63 тис. пошуків) областях. Цікаво, що середня вартість оренди квартир у цих регіонах на останньому тижні серпня порівняно з початком місяця зросла на 5-10% залежно від регіону та кількості кімнат, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше здорожчали трикімнатні квартири у Львівській області – на 14%. На Дніпропетровщині ціна однокімнатних і двокімнатних квартир не змінилась.

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Водночас у Київській області на однокімнатні квартири цінник виріс всього на 350 грн, а от на дво- та трикімнатні – в середньому на 1 тис. грн.

Згідно з даними OLX Нерухомість, середня вартість оренди однокімнатної квартири в останній тиждень серпня в Дніпропетровській області становить 7 143 грн/місяць, двокімнатної – 9 620 грн/місяць, трикімнатної – 12 809 грн/місяць.

На Київщині однокімнатну квартиру можна орендувати за 6 854 грн/місяць, двокімнатну та трикімнатну – за 9 600 грн/місяць та 13 511 грн/місяць відповідно.

Винайняти однокімнатну квартиру на Львівщині коштуватиме в середньому 12 057 грн/місяць, а двокімнатну та трикімнатну – 14 759 та 17 651 грн/місяць.