Вересень, 01 в 22:50

Представники місії МАГАТЕ, які протягом дня прибули з візитом на Запорізьку атомну електростанцію, не дотримались домовленості увійти на АЕС разом із журналістами, яких не пропустили окупанти.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 1 вересня.

– Сьогодні в нашій державі почався навчальний рік. Як це і має бути. Попри все. Більш ніж пів року війни, надзвичайні руйнування, які завдали нам окупанти, але навчання українських дітей продовжується. Продовжується в різних форматах, але продовжується системно, офіційно, – сказав президент.

Він подякував усім освітянам, які продовжують працювати.

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– Більше 300 тис. першачків, майже чотири мільйони учнів – ось такий цьогоріч масштаб першого вересня. Тож окрім багатьох інших висновків, сьогодні можна зробити дуже важливий політичний висновок про стійкість нашої держави, про силу нашого суспільства, – сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів, що протягом дня був в Ірпені та на власні очі побачив початок роботи однієї з відновлених шкіл.

– 1300 учнів та учениць здобуватимуть там освіту. Діти пішли у перший клас, як це і заведено. Я був щасливий побачити, як вони починають вчитись і в яких умовах це відбувається, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що так, як була відновлена зазначена школа в Ірпені, будуть відновлені й інші школи на території України.

– Так само буде на всій території нашої держави, з якої ми обов’язково виженемо окупантів. Що б вони не зруйнували, ми усе відновимо, усе відбудуємо. Як би вони не хотіли знищити Україну і українське, наші діти все одно підуть у свої школи, у свої університети і будуть абсолютно вільно здобувати освіту, – сказав президент.

Український лідер також прокоментував початок місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

– Добре, що це відбулось, сам факт, попри всі провокації російських військових та цинічних обстрілів Енергодару і території станції. Україна зробила усе, щоб ця місія відбулась. Але погано, що окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ, дійсно необхідну, на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити. Добре, що представники МАГАТЕ мають змогу зробити об’єктивні висновки про ризики, які виникли на Запорізькій атомній станції вперше в історії. При чому виникли саме через окупантів, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що важливим є те, щоб у представників з організації з ядерного нагляду ООН була воля зробити саме об’єктивні висновки: постійні обстріли, зброя на станції, знущання з українського персоналу та намагання віддати станцію під управління представників Росатому, що є справжніми причинами загроз.

– У нас є чіткі дані про те, що Росія робила дуже багато речей, щоб обманути місію. В тому числі, за допомогою залякування мешканців Енергодару. Окупанти заставляли людей брехати представникам МАГАТЕ, передавати якісь папірці, щось говорити. Коли ми бачились з паном Гроссі і членами місії у Києві, ми домовились про те, що місію обов’язково будуть супроводжувати журналісти з українських та міжнародних ЗМІ, – сказав президент.

Він наголосив, що присутність співробітників преси під час місії МАГАТЕ є важливою, щоб світ зміг побачити правду та те, що відбувається на Запорізькій АЕС.

– На жаль, це не зроблено, хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ. Сподіваємось, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на станції, – сказав президент.

Володимир Зеленський нагадав, що під управлінням українських спеціалістів знаходяться п’ять об’єктів: Чорнобильська станція та чотири діючі АЕС.

– До діяльності жодного з цих об’єктів у МАГАТЕ ніколи не було зауважень, поки Росія не вдерлася на нашу територію і не принесла сюди своє божевілля, – сказав український лідер.

Він наголосив, що коли нарешті з території Запорізької АЕС вийдуть російські військові разом зі своєю зброєю та припинять обстріли Енергодара та сусідніх районів і свої провокації, ЗАЕС зможе повернутися до цілком безпечної роботи, яка й була завжди під контролем України.

– І головне, що має відбутися, – це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий – ключовий! – безпековий пункт наших домовленостей. Це говорилося чітко: демілітаризація й повний контроль українських атомників, – сказав Володимир Зеленський.

Український президент розповів, що протягом 1 вересня мав зустріч з міністром закордонних справ Данії, який прибув в Україну.

– Подякував за підтримку – і це дуже корисна підтримка, зокрема в оборонній сфері. Обговорили подальші кроки на захист України та всієї об’єднаної Європи, санкційну політику та відновлення нашої держави після бойових дій, – сказав глава Української держави.

Крім того, Володимир Зеленський провів першу розмову з новим премʼєр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом, під час якої підкреслив необхідність приєднання Ізраїлю до санкцій проти Росії.

Президент України 1 вересня, у річницю початку Другої світової війни, також звернувся і до польського народу. У зверненні президент наголосив, що Російська Федерація буде переможена так само, як було переможене зло нацистської Німеччини в середині минулого століття.

– Коли вільний світ обʼєднаний і жертва агресії не залишається наодинці, коли ніхто не укладає ганебних пактів зі злом, війна завершується перемогою сил добра, – сказав він.

Президент оголосив, що протягом дня підписав указ про нагородження наших воїнів: нагородами відзначені 155 учасників бойових дій, із них 22 – посмертно.

– Загалом з 24 лютого державні нагороди отримали вже 28 042 українських воїни. Ті, хто героїчно захищає нашу державу на всіх напрямках. Хто вибив ворога з півночі, хто бʼє окупантів на сході, хто знищує їх на півдні і, що дуже важливо зараз, працює на звільнення нашого Криму, – сказав Володимир Зеленський.

Окремо український лідер подякував військовим, які стоять на захисті Харківського напрямку, а саме усім воїнам 92-ї бригади та комбригу Федосенку. Зокрема, президент подякував українським Повітряним силам ЗСУ за те, як вчора на Донеччині відпрацювали українські зенітники: збито черговий вертоліт окупантів та два безпілотники, а сьогодні Повітряні сили продовжили захищати українців від ворожих ракет.