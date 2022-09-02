Вересень, 01 в 22:43

Заява самопроголошеного Білорусі Олександра Лукашенка про нібито конфлікт між військовими та президентом Володимиром Зеленським є брехнею, яка націлена на дестабілізацію ситуації в Україні.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі FreeДом.

– Іноді краще мовчати, ніж говорити. Але це точно не про Лукашенка. Сьогодні цей суб’єкт цілком чітко і детально розповів про справжнє підґрунтя одного дуже живучого фейку, який місяцями вже роз’їдає наше суспільство, – зазначив він.

За словами Подоляка, Лукашенко зі знанням і в деталях виклав медійну історію про наявність нібито потужного конфлікту між військовими та політичним керівництвом в Україні. І що цей конфлікт має забезпечити найближчим часом переворот, оскільки військові втомилися від війни та не хочуть більше зазнавати радикалізм президента Зеленського.

Зараз дивляться

– По-перше, звідки насправді ростуть ноги у цієї конкретної інформаційно-психологічної операції. По-друге, які саме цілі у численних повідомлень про нібито конфлікт між Офісом і військовими. хто погодиться на ультимативні переговори за умов РФ, – додав радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що до реальності це не має жодного відношення. Він каже, що Лукашенко абсолютно в курсі існування подібної інформаційної гри.

Так, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни, адже армія РФ відчуває серйозні проблеми у військовому плані. У тому числі масштабуючи подібні фейки про “конфлікти між політиками та військовими”.

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Фото: Офис президента