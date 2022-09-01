Вересень, 01 в 14:24

Російські окупанти готуються евакуювати співробітників Росатома з території Запорізької АЕС до Мелітополя.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що підготовка проводиться приховано, щоб уникнути паніки серед працівників станції.

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– Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів Росгвардії, які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в бік Енергодару. Зі слів працівників Росатома стало відомо, що в разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ частину персоналу не допустять на територію станції, – йдеться у повідомленні.

Наразі на ЗАЕС уже склалася критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину працівників, зокрема персонал, який відповідає за пожежну безпеку.

Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти обстріляли Енергодар. Внаслідок ворожої атаки відключився п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції.

За даними Енергоатому, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого другого енергоблока із запуском дизель-генераторів.

Фото: Головне управління розвідки