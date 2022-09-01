Вересень, 01 в 16:09

На Півдні України наші Збройні сили зосереджені на вогневому ураженні пунктів управління російських окупантів.

Також українські військові намагаються робити все можливе, щоб порушити функціонування систем логістичного забезпечення загарбників.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

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– Під постійним вогневим впливом перебувають ключові мости Херсонської області. Серед них Антонівський, Каховський, Дар’ївський автомобільні мости, а також Антонівський залізничний міст, через які ворог перекидав свої війська і техніку, – додав він.

Нагадаємо, вранці 1 вересня у Херсонській області Збройні сили України знищили понтонну переправу в районі Дар’ївки, яку поставили російські війська.

Завдяки цьому армія РФ більше не зможе використовувати переправу для стягування військової техніки чи озброєння.

Також авіація ЗСУ завдала ударів по місцях скупчення російських військових, опорних пунктах, логістичних центрах, транспортних шляхах і бойових позиціях.