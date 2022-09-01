Понтонна переправа і три пункти управління: яких втрат зазнали окупанти на півдні
Українські військові атакували три пункти управління, а також два райони зосередження живої сили, озброєння та техніки російських окупантів.
Про це повідомило Оперативне командування Південь.
– Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневі завдання по трьох пунктах управління, радіолокаційній станції, двох районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки. Спроба налагодження нової понтонної переправи в районі Дар’ївці присічена нашим вогнем, – йдеться у повідомленні.
Також ЗСУ вдарили по Каховському мосту, де залишили кілька додаткових отворів.
За інформацією ОК Південь, за ніч російська армія втратила 33 особи, 4 танки Т-72, 3 гаубиці Мста-Б, 4 одиниці автобронетехніки та склад боєприпасів у Баштанському районі Миколаївської області.
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