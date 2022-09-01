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Факти / Україна

Примус поранених солдат та залучення злочинців України: Росія шукає способи поповнення армії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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США вважають, що Росія шукає способи поповнення кількості військового персоналу.

– Ми вважаємо, що міністерство оборони Росії прагне набрати контрактників, щоб компенсувати нестачу особового складу, у тому числі шляхом примусу поранених солдатів до відновлення бойових дій, поповнення особового складу від ПВК, а також виплати премій призовникам, – сказав офіційний представник США.

Також в американській розвідці заявили про наявність у них “достовірної інформації” про те, що Росія, найімовірніше, розпочне вербування засуджених злочинців в Україні “в обмін на помилування та фінансову компенсацію”.

За даними української розвідки, Росія планує збільшити чисельність армії для війни проти України ще на 90 тис. осіб. Водночас моральний стан військовослужбовців в армії РФ знижується, і все менше охочих вступати до її лав.

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Фото: CC

Джерело: CNN
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