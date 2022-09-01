Путін не зупиниться, поки не помре: офіцер ССО США пояснив, чому РФ вже програла

Вересень, 01 в 17:05

Україна чудово справляється зі стримуванням російських військ. Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна сказав офіцер Сил спеціальних операцій армії США, капітан (у відставці з 2011 року), ветеран бойових дій Майкл Гоук.

— Україна чудово справляється з тим, щоб стримувати Росію, часто перемагаючи її і принижуючи їх нинішні спроби завдати більш глибокого удару і змусити РФ відвести свої кораблі, відвести свої літаки — все це дуже успішні стратегії частини ваших військових і всіх ваших людей, які не є військовими, але все ж таки борються за свою країну, – сказав Гоук.

На його думку, війна наразі йде на користь України, але він наголосив, що війна продовжуватиметься доти, поки не помре Путін.

— Він (Путін, – Ред.) ніколи не зупиниться, поки не помре. Навіть якщо ви зупините його, я думаю, він битиметься брудно, ми бачили, як він чинив із вбивцями і вбивав людей. Війна зараз йде на користь України. Я знаю, що Путін продовжуватиме намагатися робити брудні трюки та обманювати, щоб спробувати перемогти. Я вірю, що українці все одно перемагатимуть, що б він не намагався, – наголосив Гоук.

За його словами, той факт, що Росія не може робити те, що хоче, вже свідчить, що Україна досягла успіху.

Зараз дивляться

— Ви подивіться на все, що намагається зробити Путін: позбавитися своїх генералів, звільнити свій штаб, залучити найманців, дати бонуси, щоб спробувати завербувати більше солдатів. У нього велика проблема. Думаю, він уже програв, він ніколи не виграє. Навіть якщо ви зупинитесь сьогодні, ви показали йому, що він не може взяти те, що хоче. Він невдаха. Тепер питання в тому, як довго його народ терпітиме те, що він робить.

Гоук сказав, що росіяни чітко дали зрозуміти свої наміри, які полягають у тому, щоб стерти з лиця землі український народ і забрати його землю. Він додав, що українці вірять у свою боротьбу та знають, що це боротьба за виживання, тоді як більшість росіян в неї не вірять.

— Більшості країн світу здається, що Путін зійшов з рейок і намагається оживити якусь хибну славу старих днів Російської імперії і хоче залишити спадщину. Це дуже небезпечно. Він робить це не з якоїсь реальної політичної чи економічної причини виживання. Це все його его. Його люди так бояться його, що продовжують йти. Більшість солдатів, які йдуть воювати, не хочуть там бути. Це досить очевидно за їхньою поведінкою у всьому, що ми бачимо, – пояснив військовий.

Він підкреслив, що українці просто чесно і сумлінно борються за своє виживання, а росіяни скоїли всі жахливі злочини, які є найгіршими з того, що може зробити людина. Він наголосив, щоб “без сумнівів вірить” у перемогу України.

Гоук навів приклад із п’єси Шекспіра Генріх V: Коли милосердя і жорстокість змагаються за королівство, м’якший гравець — найшвидший переможець. Та додав, що той, хто добрий – перемагає, а в цьому випадку – це абсолютно Україна, впевнений військовий.