РФ активізувала антиукраїнську пропаганду в окупації – Маляр назвала ознаки провокаторів

Вересень, 01 в 15:14

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях активізували антиукраїнську пропаганду.

Для цього використовують традиційне збільшення кількості людей у громадських місцях напередодні початку навчального року.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, для проведення пропагандистської кампанії з території РФ масово прибувають спеціально підготовлені провокатори.

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Вони видають себе за біженців, які нібито постраждали від Збройних сил України. У такий спосіб провокатори поширюють недостовірну інформацію, яка шокує вигаданими подробицями про загибель мирного населення і особливо дітей.

– Характерною ознакою дій провокаторів є вихваляння рішень російського керівництва про організацію освітнього процесу в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях, – додала Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, на сьогодні окупантам не вдається залучити на свій бік переважну більшість працівників освіти.

Але пропагандисти все одно намагаються переконувати громадян тимчасово окупованих територій у рішучості успішно завершити так звану спецоперацію.

Однак, за словами Маляр, місцеві жителі розуміють, що наказ Путіна про збільшення чисельності армії РФ намагатимуться виконати за рахунок, зокрема, призову майбутніх випускників.

Тому цей факт став вагом поштовхом для посилення антиросійських настроїв на тимчасово окупованих територіях.