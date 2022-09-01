Вересень, 01 в 20:49

У черговому перехопленні дружина військового РФ розповіла окупанту про удари ЗСУ по об’єктах на території тимчасово окупованого Криму.

Розмову опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За її словами, “обстріли” відбуваються на регулярній основі.

– У нас до Криму вже дісталися. Никифорова вчора переписувалася зі своєю подругою з Криму. Вона каже, взагалі бомблять сильно, – розповіла жінка.

Також вона додала, як хвилюється за чоловіка-окупанта:

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– Все вже передумала 15 разів. Пиво п’ю, не бере мене взагалі, вся звелася.

Нещодавно ГУР опублікувало розмову, де дружина одного з військовослужбовців РФ намагалась покінчити життя самогубством, щоб її чоловіка повернули з повномасштабної війни в Україні.

Фото: GirkinGirkin