Довелося зробити нові документи: журналіст розповів, як виїхав з окупованого Херсона

Вересень, 02 в 19:33

Херсонський журналіст Костянтин Риженко розповів в інтерв’ю НВ, як йому йому вдалося виїхати із захопленого росіянами Херсону та про життя майже продовж шести місяців в окупації.

Він розповів, що після кожного вибуху у місті або вбивства колаборанта репресії та фільтраційні заходи з боку російських загарбників ставали дедалі сильніше.

— Вони просто влаштовували звірства. Інколи брали людей, які мали досвід військової служби, і забивали до смерті ногами, – розповів журналіст.

Риженко зізнався, що для виїзду з окупованого Херсона йому довелося зробити нові документи.

Зараз дивляться

— У мене були телефони, на яких вдалося зробити цифрову особистість: аккаунти у соцмережах, історію пошуку. Я перед сном на кожному телефоні гуглив щось, що відповідає моїй цифровій особистості. Щоб якщо людина подивиться, то побачить, що ось бухгалтер, займається 1С. Я шукав розповсюджені запити, пов’язані з 1С, читав новини, пов’язані з бухгалтерією, підписався на канали типу Типовий бухгалтер. Я міг відповісти на найбільш розповсюджені запитання, але якби заглибилися, я б розколовся. Але я також розумів, що люди з вищою освітою не йдуть у російську армію. Тому цих знань вистачило, щоб підтримувати життя цифрової особистості.

Журналіст каже, що зараз люди на окупованій Херсонщині втомилися і думають, що це надовго.

— І в цьому поганий здобуток української пропаганди. Не треба було обнадіювати людей. Нехай би поплакали, поістерили, але зрозуміли, що це надовго. Люди через ці емоційні гойдалки вигоріли, впали у відчай. Російська пропаганда стрибає на кістках, каже: де ж ваша деокупація?

На його думку наразі окупанти бояться проводити референдум у Херсоні через невизначеність і все залежить від українського контрнаступу у наступні місяці.

Фото: Олександр Медведєв/НВ