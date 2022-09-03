Мешканці Харкова повідомляють про вибухи: що відомо
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Мешканці Харкова повідомляють про звуки вибухів.
Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті пролунало кілька вибухів, але ворожих ракет не було помітно.
Зараз дивляться
– Вибухи схожі на РСЗВ, – пише спільнота Харьков Life у Telegram.
При цьому видання Суспільне Харків повідомляє, що звуки вибухів начебто чутно віддалено.
Наразі ані мер Харкова, ані очільник Харківської області не коментували вибухи.