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Факти / Україна

Мешканці Харкова повідомляють про вибухи: що відомо

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Мешканці Харкова повідомляють про звуки вибухів.

Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті пролунало кілька вибухів, але ворожих ракет не було помітно.

Зараз дивляться

– Вибухи схожі на РСЗВ, – пише спільнота Харьков Life у Telegram.

При цьому видання Суспільне Харків повідомляє, що звуки вибухів начебто чутно віддалено.

Наразі ані мер Харкова, ані очільник Харківської області не коментували вибухи.

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