Місія МАГАТЕ на ЗАЕС та вибухи у Харкові: що відбувається на 191-й день війни (онлайн)

ЗСУ продовжують наступ на півдні, завдаючи інтенсивних ударів по російських командних пунктах та логістичних центрах по всій зоні окупації.

1 вересня місія МАГАТЕ дісталася Запорізької АЕС, попри обстріл Енергодару окупантами.

У новому навчальному році навчання розпочали на 300 тис. учнів менше, ніж у попередньому.

На території Білорусі з 8 по 14 вересня проходитимуть командно-штабні навчання. Українська армія готова до будь-якого розвитку ситуації.

Зеленський скасував низку указів про утворення української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Ввечері 1 вересня у Харкові місцеві жителі двічі чули вибухи.