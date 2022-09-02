Місія МАГАТЕ на ЗАЕС та вибухи у Харкові: що відбувається на 191-й день війни (онлайн)
ЗСУ продовжують наступ на півдні, завдаючи інтенсивних ударів по російських командних пунктах та логістичних центрах по всій зоні окупації.
1 вересня місія МАГАТЕ дісталася Запорізької АЕС, попри обстріл Енергодару окупантами.
У новому навчальному році навчання розпочали на 300 тис. учнів менше, ніж у попередньому.
На території Білорусі з 8 по 14 вересня проходитимуть командно-штабні навчання. Українська армія готова до будь-якого розвитку ситуації.
Зеленський скасував низку указів про утворення української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Ввечері 1 вересня у Харкові місцеві жителі двічі чули вибухи.
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