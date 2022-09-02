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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |
Місія МАГАТЕ на ЗАЕС та вибухи у Харкові: що відбувається на 191-й день війни (онлайн)

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС та вибухи у Харкові: що відбувається на 191-й день війни (онлайн)

ЗСУ продовжують наступ на півдні, завдаючи інтенсивних ударів по російських командних пунктах та логістичних центрах по всій зоні окупації.

1 вересня місія МАГАТЕ дісталася Запорізької АЕС, попри обстріл Енергодару окупантами.

У новому навчальному році навчання розпочали на 300 тис. учнів менше, ніж у попередньому.

На території Білорусі з 8 по 14 вересня проходитимуть командно-штабні навчання. Українська армія готова до будь-якого розвитку ситуації.

Зеленський скасував низку указів про утворення української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Ввечері 1 вересня у Харкові місцеві жителі двічі чули вибухи.

 

 

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00:15 - 02 вересня

Європейський банк реконструкції та розвитку спрямує додаткові €98,5 млн АТ Укрзалізниця за проєктом Електрифікація залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка.

Перепрофільована частина кредиту ЄБРР буде забезпечена гарантією Уряду Франції або іншої країни G7.

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00:07 - 02 вересня

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни не пустили з місією МАГАТЕ українських журналістів.

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