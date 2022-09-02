Вересень, 02 в 19:58

Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий відмовитися від низки окупованих територій України, щоб спробувати зафіксувати перемогу над Європою.

З таким твердженням виступив радника голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю з російською журналісткою Юлією Латиніною.

Подоляк впевнений, що для російського президента “дуже важливо” показати країнам Заходу, хоч і часткову, але “перемогу”.

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– Якщо сьогодні переговори провести, то він (Володимир Путін, – Ред.) навіть буде готовий відмовитися від певного обсягу територій, ми ж з вами розуміємо це, для того, щоб зафіксувати свою перемогу над Європою. Це дуже важливо для нього. Оскільки тоді він не буде відповідати за воєнні злочини, не буде відповідати за репараційні вимоги, частково, і тоді він не буде відповідати за багато дій, які буде потім робити в Європі, – пояснив радник керівника ОПУ.

Таким чином, Володимир Путін бажає “морально” перемогти об’єднаний Європейський Союз, який нібито програє Росії, стверджує він.

– Мені дивно, що Європа іноді грає у гру під назвою “давайте сядемо за стіл переговорів”. Європа не розуміє, що вона у такий спосіб завдає шкоди собі, а не Україні, – сказав радник глави Офісу президента.

На думку Подоляка, президент РФ бажає запропонувати захоплені території України як розмінну монету у процесі мирних переговорів.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон виступив за продовження переговорів з Росією, після чого з подібною заявою виступив канцлер ФРН Олаф Шольц.