Неподалік Запорізької АЕС тривають запеклі бої – британська розвідка

На півдні України тривають запеклі бої, зокрема обстріли в Енергодарському районі неподалік окупованої Запорізької АЕС, повідомляє у Twitter розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

За її даними, незважаючи на війну, 1 вересня російські військові розпочали щорічні навчання Восток 22, в яких нібито візьмуть участь 50 тис. осіб.

Вони загалом розкритикували подібні навчання, оскільки ті не змогли підтримати здатність збройних сил РФ проводити великомасштабні і складні операції, тому що націлені лише на те, “щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 September 2022

