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Факти / Україна

Неподалік Запорізької АЕС тривають запеклі бої – британська розвідка

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

На півдні України тривають запеклі бої, зокрема обстріли в Енергодарському районі неподалік окупованої Запорізької АЕС, повідомляє у Twitter розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

За її даними, незважаючи на війну, 1 вересня російські військові розпочали щорічні навчання Восток 22, в яких нібито візьмуть участь 50 тис. осіб.

– Однак навряд чи цього року буде активно задіяно більше 15 тис. військовослужбовців. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях Восток у 2018 році, – вважають у розвідці.

Вони загалом розкритикували подібні навчання, оскільки ті не змогли підтримати здатність збройних сил РФ проводити великомасштабні і складні операції, тому що націлені лише на те, “щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію”.

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