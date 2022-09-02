Окупанти намагаються просунутися біля Майорська та Зайцевого, бої продовжуються – Генштаб

Вересень, 02 в 19:35

Російські агресори проводять обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках і намагаються просунутися біля населених пунктів Майорськ та Зайцеве. Бої продовжуються.

Про це у п’ятницю, 2 вересня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Захисники зазначили, що у Білорусі неподалік білорусько-українського кордону тривають заходи контрольних перевірок підрозділів, а також підготовка до чергових військових навчань. У Бресті виявили дислокацію підрозділів БПЛА збройних сил РФ, яких залучають до розвідки прикордонних районів України.

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Росіяни утримують окремі підрозділи своїх сил у прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей.

Також окупанти обстрілювали такі населені пункти як Сеньківка, Хренівка, Кам’янська Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Травневе, Суходіл, Нова Слобода Сумської області.

Багато обстрілів на Харківському напрямі. Агресори дистанційно мінували місцевість у районі Леб’яжого.

Захисники успішно відбили ворожу атаку у районі Гусарівки.

На Запорізькому, Південнобузькому Слов’янському, Новопавлівському Авдіївському, Бахмутському та Краматорському напрямках також фіксували обстріли.

Так звані кадировці спробували просунутися у напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії продовжилися.

Крім того, ворог безуспішно спробував покращити своє тактичне становище у напрямках населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське.

Тим часом кораблі противника продовжують розвідку та блокування цивільного транспорту в акваторіях Чорного та Азовського морів.