Вересень, 02 в 20:38

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили заволодіння понад 13,3 млн грн коштів ПАТ Укрнафта. Про підозру повідомили восьми людям.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

З 2011 року по серпень 2015 року посаду голови правління Укрнафти обіймав бельгієць Пітер Ванхеке. За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року низка ТОВ були визнані переможцями на аукціонах з продажу нафти. ПАТ Укрнафта уклала з ними договори купівлі-продажу та здійснила постачання сировини на суму 10,7 млрд грн.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів, постачання нафти здійснюється лише після повної оплати замовником, тобто Укрнафта не мала законних підстав поставляти продукцію без отримання коштів у повному обсязі. Попри це, сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізовано на АЗС по всій країні.

Крім того, у липні 2015 року Укрнафта уклала 52 договори купівлі нафтопродуктів з іншою ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 2,57 млрд грн.

Пізніше було укладено додаткові угоди, якими терміни поставки продовжили до кінця 2018 року. Однак, у підсумку Укрнафта нафтопродукти так і не отримала. Як встановили слідчі, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи, за двома епізодами становить понад 13,3 млрд грн. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.5 ст. 191 КК України.

Серед тих осіб, кому оголосили про підозру:

колишній голова правління ПАТ Укрнафта;

колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки ПАТ Укрнафта;

колишня керівниця відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ Укрнафта;

колишні директори п’яти комерційних підприємств. Одного з них затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У Центрі протидії корупції розповіли, що це перші результати нового керівника САП Олександра Клименка, призначеного наприкінці липня.

– Ексдиректор НАБУ Артем Ситник ще у лютому 2020 року повідомляв про те, що проєкти підозри направлені в САП на погодження. Однак в САП підозри не погодили і повернули із зауваженнями. Після того все затихло. І лише з призначенням Клименка справа отримала нове дихання, – зазначили вони.

В організації сподіваються, що з приходом нового керівника САП розпочнеться справжня деолігархізація, коли олігархів та їх посіпак нарешті притягнуть до відповідальності та примусять повернути всі завдані державі збитки з відсотками.

Фото: НАБУ