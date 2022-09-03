В Україні знову відбулося засідання Ставки українського верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 2 вересня.

За його словами, на засіданні Ставки були присутні, зокрема, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, в.о. глави СБУ Василь Малюк, секретар РНБО Олексій Данілов.

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На засіданні заслухали доповіді командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача Оперативного командування Захід Сергія Літвінова та командувача Оперативного командування Південь Андрія Ковальчука.