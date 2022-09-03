Рішення невдовзі побачать усі: Зеленський провів ще одне засідання Ставки
В Україні знову відбулося засідання Ставки українського верховного головнокомандувача щодо ситуації на фронті.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 2 вересня.
За його словами, на засіданні Ставки були присутні, зокрема, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, в.о. глави СБУ Василь Малюк, секретар РНБО Олексій Данілов.
На засіданні заслухали доповіді командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача Оперативного командування Захід Сергія Літвінова та командувача Оперативного командування Південь Андрія Ковальчука.
– Думаю, ви всі розумієте, які основні питання. Ухвалені і певні рішення. Думаю, ви всі їх побачите. Також питання забезпечення наших військових та всебічної підтримки ЗСУ, – додав очільник держави.
Крім того, Зеленський відреагував на рішення країн G7 щодо обмеження ціни на російську нафту.
Нагадаємо, попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача пройшло 31 серпня.
Фото: Офіс президента