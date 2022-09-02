Росіяни ґвалтують співробітниць Запорізької АЕС – Жданов

Вересень, 02 в 12:49

На Запорізькій АЕС були випадки зґвалтування російськими окупантами та застосування фізичної сили до співробітників станції, розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі з посиланням на експертів.

– Є інформація від наших експертів, які займаються енергетикою, що було фізичне насилля та зґвалтування співробітниць атомної станції і застосування фізичної сили до співробітників. Тобто російські війська не гребують нічим. Буча продовжується і там. Тільки там вона поки що без летальних наслідків, – наголосив він.

Жданов розповів також, що місія МАГАТЕ, яка 1 вересня потрапила на територію ЗАЕС, побачила у першому ж генераторному цеху атомного реактора багато російської військової техніки.

– Усі машини були грузові, тентовані, щільно зачохлені КАМАЗи. Цікавий момент – вони жовтим скотчем наліпили смужки і намагалися говорити, що це війська радіаційно-хімічного і бактеріологічного захисту, – додав він.

За його словами, важливо не те, які це війська, а те, що військових там взагалі не має бути – це категорично заборонено міжнародними нормами і правилами.