Вересень, 02 в 13:53

Послідовна санкційна політика щодо Росії та візові обмеження для громадян країни-агресора мають змусити цю державу відчути ціну війни та сприятимуть посиленню позицій України, а отже – досягненню миру.

Про це у своєму виступи на щорічному економічному форумі Амброзетті сказав президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що останнім часом країни-партнери дещо послабили санкційну політику щодо Росії.

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— Якщо до цього держави допомагали хто як міг, то сьогодні в цій допомозі настав ефект колібрі. Ми стоїмо на місці, санкції просуваються повільніше, наступні пакети слабші. Російські туристи приїжджають відпочивати в Італію, Францію, Іспанію, а потім підтримують російське вторгнення, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що російське суспільство має відчувати на собі ціну війни, і тоді воно впливатиме на своє політичне керівництво.

Зеленський підкреслив, що РФ ігнорує міжнародне право, принципи роботи міжнародних інституцій та окуповує території інших країн, тому росіяни мають відчути реальні наслідки такої політики.

— Не може бути до них таке ж ставлення, як до інших туристів, до інших людей, які є громадянами демократичних держав, що живуть у мирі, у законі й не захоплюють інші території, не підтримують війну грошима, – наголосив глава держави.

Форум Амброзетті – це щорічна міжнародна економічна конференція закритого характеру, яка зазвичай відбувається на початку вересня на Віллі д’Есте у Черноббіо (озеро Комо, Італія).

У 2021 році форум Амброзетті був визнаний найкращим аналітичним центром Італії та четвертим у Європі. За оцінками Пенсільванського університету, він входить до сотні найкращих дослідних установ на глобальному рівні.