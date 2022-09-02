Світ побачив іншу країну і людей – син Баффета в ексклюзивному інтерв’ю Олені Фроляк

Вересень, 02 в 18:03

Керівниця інформаційної служби каналу ICTV Олена Фроляк взяла інтерв’ю в американського бізнесмена, філантропа та сина мільярдера Воррена Баффета – Говарда Баффета.

Йшлося про інвестиційні проєкти та підтримку України, великі і безповоротні прорахунки Росії та секрети успіху одного з найбагатших людей світу.

— Я вперше приїхав в Україну у січні 1991-го. Було холодно, було важко знайти кока-колу, не було McDonalds, вулиці були порожні, щасливих людей, яких ти зазвичай бачиш, які мають надію, – всього цього тоді не було… Зараз атмосфера інакша. Це дивовижна трансформація, і саме це одна з причин того, як українці і світ віддано захищають незалежність і демократію України. Світ побачив іншу країну і людей, які знають, чого вони прагнуть, – сказав Баффет.

Поділилася також деталями розмови і ведуча Олена Фроляк:

Зараз дивляться

— Пан Говард успішно закликає весь світ підтримувати Україну. Він переконаний, що війна довела світу важливість України – в геополітичному плані, в сенсі продовольчої безпеки, і в сенсі стримування Росії. Його фонд має три напрями: військові конфлікти, боротьба з торгівлею людьми та фудсейфті (безпечне харчування. – Ред.). Зараз на етапі впровадження пілотний проєкт спільно з першою леді Оленою Зеленською з будівництва фабрики-кухні для учнів школи в Бучі. Це буде повний цикл здорового харчування для дітей.

Говард Баффет розказав, як це – бути сином одного з найбагатших людей планети, чого навчив його відомий батько і як Росія дуже сильно недооцінила нас. Розповіла Олена й про особисті якості бізнесмена:

— Як людина Говард дуже простий, відкритий, постійно усміхається. У нашому інтерв’ю я процитувала важливі слова його батька, який сказав: Цінуйте в людях чесність, ініціативність та інтелект. Але якщо людина нечесна, то не зважайте на інші два пункти.

Інтерв’ю з Говардом Баффетом вийшло в ефірі загальнонаціонального марафону Єдині новини 1 вересня та на офіційних сторінках у соцмережах каналу ICTV.