Вересень, 02 в 15:58

Для українців, які погодилися евакуюватися з небезпечних територій, передбачений великий комплекс заходів підтримки.

Про це поінформувала заступниця міністра соціальної політики України Уляна Токарєва в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, перш за все українцям надається тимчасове житло.

Зараз дивляться

– Тобто родини переїжджають в облаштовані центри тимчасового проживання. Далі ними опікуються команди з місцевої влади, де обов’язково є соціальні працівники, – зазначила Токарєва.

Крім того, громадяни, які евакуювалися, обов’язково отримають фінансову підтримку в розмірах, передбачених для ВПО (внутрішньо переміщених осіб):

2 тис. грн щомісяця для дорослих членів родини;

3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю.

У довгостроковій перспективі до підтримки долучаються гуманітарні та громадські організації.

– Цей перший період, коли родина знаходиться у більш безпечній громаді, вона отримує ще й підтримку соціальних працівників. Вони допомагають родині, наприклад, влаштувати дитину в дитячий садочок чи представляють її інтереси в школі. Діє безоплатна правова допомога, – додала Токарєва.

Заступниця міністра уточнила, що наразі немає родин із прийомними дітьми, які б відмовлялися евакуюватися. Водночас на територіях, де відбувається обов’язкова евакуація, є сім’ї із рідними дітьми, котрі не хочуть їхати. З такими родинами проводиться роз’яснювальна робота щодо небезпек, підтримки та соціальних виплат.

– Ми наголошуємо в розмовах з кожною родиною, що вони відповідальні за безпеку своїх дітей. Тобто інтереси дитини є головними, – наголосила Токарєва.

Читайте За відмову від евакуації вихователів прийомних дітей позбавлятимуть права на опіку

Як відомо, на початку серпня стартувала обов’язкова евакуація з Донецької області. Серед причин – ризики обстрілів та наближення опалювального сезону, який через військові дії знаходиться під загрозою зриву в цьому регіоні. Загалом планувалося евакуювати від 200 до 220 тис. місцевих жителів. Людей вивозять до безпечних районів 13 областей.

Крім того, обов’язкову евакуацію хочуть оголосити на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Оцінювати ситуацію в регіоні та робити висновки, чи можуть люди там безпечно проживати протягом осінньо-зимового періоду, повинна місцева влада.

У Мінреінтеграції також закликали переселенців із Донецької, Херсонської, Запорізької, Харківської областей не повертатися додому на зиму.