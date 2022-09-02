Вересень, 02 в 15:29

У п’ятницю вдень, 2 вересня, в місті Харків пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на місцевих жителів.

– Харків’яни повідомляють про звуки вибухів, – інформує Суспільне.

Деталей та причин цього поки що немає. Варто зазначити, що повітряна тривога наразі в Харківській області не оголошувалася.

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Востаннє сьогодні тривога в Харкові та області пролунала о 14:17 та була скасована о 14:52.

Варто зазначити, що в ніч на 2 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову в Холодногірському районі. Зокрема, близько опівночі загарбники ракетами із зенітно-ракетної системи С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу Локомотив. Це була арена, де тренувалися українські чемпіонки із синхронного плавання, виступали світові зірки спорту та призери Олімпійських ігор.

Крім того, були пошкоджені автомобілі. Постраждалих, на щастя, не було.

В області протягом минулої доби окупанти наносили удари з артилерії по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському районах, пошкодивши будинки. Унаслідок обстрілу в Харківському районі загинув 63-річний чоловік, а в Ізюмському районі зазнали поранень три жінки.

Джерело: Суспільне, Олег Синєгубов