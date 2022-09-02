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Факти / Україна

Якщо відключити на ЗАЕС всі реактори, ядерна загроза нікуди не зникне – Галущенко

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Якщо відключити на ЗАЕС всі реактори, ядерна загроза нікуди не зникне – Галущенко
Фото: Getty Images

Навіть у тому разі, якщо будуть заглушені всі реактори Запорізької атомної електростанції, потенційна ядерна загроза від ЗАЕС залишиться величезною через те, що станція залишиться великим сховищем ядерного матеріалу.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону.

– Якщо станція не працює і не видає електроенергію, але на ній знаходиться ядерний матеріал, а це очевидно, він знаходиться в активній зоні та в басейнах витримки й в сховищі відпрацьованого ядерного палива… Поки там є ядерний матеріал, існує ядерна небезпека – сказав Герман Галущенко.

Таким чином, резюмував міністр, питання того, чи видає станція в мережу енергію, чи ні, не має стосунку до ядерної безпеки об’єкта, і взагалі ніяк не вплине на зниження загрози від дій росіян на ЗАЕС.

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