Вересень, 02 в 19:04

Європейський Союз готується надати Україні новий пакет фінансування у розмірі €5 млрд, оскільки українцям доводиться боротися за ресурси для війни з Росією та управління країною.

Як пише Bloomberg з посиланням на європейського дипломата, знайомого з процесом переговорів, виконавчий орган ЄС (Єврокомісія), запропонує пакет кредитів наступного тижня, щоб допомогти Києву покрити невідкладні витрати, включаючи зарплати та допомогу.

Ця фінансова допомога є частиною більшого пакета в €9 млрд, обіцяного ЄС у травні, який в основному ще не переведений через розбіжності між Єврокомісією та країнами-членами ЄС щодо деталей програми допомоги.

Зараз дивляться

Німеччина, найбільший донор, як і раніше, сперечається з Єврокомісією, оскільки Берлін наполягав на наданні Україні беззворотних грантів, стверджуючи, що збільшення боргового навантаження ще більше скалічить українську економіку.

Натомість виконавча влада ЄС наполягала на наданні пільгових кредитів, взятих на ринках, з вищими гарантіями, які надають держави-члени у разі дефолту української економіки.

Оскільки Брюссель і Берлін, як і раніше, не домовилися, у серпні комісія виділила Україні €1 млрд, використовуючи як гарантію обмежені можливості бюджету ЄС.

У п’ятницю на зустрічі представників держав-членів ЄС країни погодили пакет допомоги у розмірі €5 мільярдів, тоді як Єврокомісія та національні уряди продовжують обговорювати деталі надання €3 мільярдів, обіцяних навесні.

За словами джерела Bloomberg, під час зустрічі лише Угорщина не підтримала цього рішення, оскільки вона стурбована розподілом зобов’язань.

При цьому офіційне затвердження пакета допомоги пропозиції потребує одностайності 27 національних урядів.

Німеччина, як і раніше, наполягає на наданні грантів і хоче, щоб €1 млрд, наданий Україні на двосторонній основі, враховувався при розподілі зусиль між країнами-членами ЄС, тоді як “дуже велика група” національних урядів запропонувала б всю суму, яка залишилася, як кредити, пише видання з посиланням на неназваного дипломата Євросоюзу.

Очікується, що міністри фінансів ЄС ухвалять політичну декларацію під час зустрічі у Празі наступного тижня. Пакет має бути схвалений державами-членами та Європейським парламентом.

Хоча Берлін не виступає проти надання кредитів, він все ж таки наполягає на обліку своєї фінансової допомоги залежно від обсягу гарантій, які мають надати держави-члени Євросоюзу. У цьому випадку інші європейські столиці наполягатимуть на обліку в остаточному розподілі рахунку за допомогу вже наданої двосторонньої допомоги, що зробить дискусію ще більш заплутаною, сказав дипломат ЄС.

Україна наразі потребує щомісячної зовнішньої допомоги в розмірі близько $5 млрд. Раніше українські політики критикували європейських союзників за невиконання своїх фінансових зобов’язань.

У першому півріччі Євросоюз виплатив українському уряду 1,2 мільярда євро у вигляді екстреного кредиту макрофінансової допомоги. З 2014 року ЄС надав країні понад €5 млрд на підтримку широкої програми реформ у таких галузях, як боротьба з корупцією та зміцнення верховенства закону.