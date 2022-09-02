Вересень, 02 в 14:28

Україна під час чергового обміну повернула з російського полону 14 українських військовослужбовців.

Про це поінформували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Черговий обмін військовополоненими між Україною та РФ відбувся сьогодні, 2 вересня, у Донецькій області.

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Додому з полону повернулися 14 українських військовослужбовців:

десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) ЗСУ;

четверо – з 30 ОМБР.

Захисники України потрапили в полон окупантів ще навесні 2022 року.

– Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик. Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених захисників триває, – наголошується в повідомленні.

Варто зазначити, що найбільший обмін полоненими відбувся 29 червня. Тоді вдалося звільнити 144 українських воїнів, з яких 95 – оборонці Азовсталі. Більшість українських захисників, які повернулися додому, були важко поранені.

Крім того, Україна повертає тіла загиблих військових. Станом на 27 серпня повідомлялося, що з початку війни вдалося повернути тіла 541 захисника України.

Нещодавно Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) надав РФ термінові вказівки щодо негайного забезпечення прав українських військовополонених.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими