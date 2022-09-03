Вересень, 02 в 23:33

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що на Херсонщині зараз йдуть важкі бої, адже армія РФ ввела у бій місцеві резерви.

В ефірі Фейгін Live він розповів, що це не означає, що українські війська припинили виконувати поставлені завдання та реалізовувати задум, який поставило командування.

– Ми до дрібниць вдаватися не будемо. Основним змістом того, що там відбувається, є удари по розкритій інфраструктурі російських військ, – зазначив Арестович.

Радник ОП наголосив, що окупанти дуже багато метушаться, і через це ЗСУ почали бачити те, чого раніше не могли.

Зараз дивляться

– І от, ми побачили, туди і полетіло, – уточнив він.

Арестович каже, що 1 вересня у результаті атаки по ворожому плацдармі на правому березі Херсонщини тільки з одного місця вивезли три КамАЗи загиблих у бік Росії.

– Це тільки один удар, а їх за добу штук 10. Не всі вони – по живій силі, але ми можемо уявити, що там відбувається, – розповів радник ОП.

Він уточнив, що щоденні втрати росіян значно зросли і складають 300-350 осіб вбитими. Найбільше – на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну станом на 2 вересня армія РФ вже втратила 48 700 військових.