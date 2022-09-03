Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

За один удар – три КамАЗи 200-х росіян: Арестович про ситуацію на Херсонщині

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
За один удар – три КамАЗи 200-х росіян: Арестович про ситуацію на Херсонщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що на Херсонщині зараз йдуть важкі бої, адже армія РФ ввела у бій місцеві резерви.

В ефірі Фейгін Live він розповів, що це не означає, що українські війська припинили виконувати  поставлені завдання та реалізовувати задум, який поставило командування.

– Ми до дрібниць вдаватися не будемо. Основним змістом того, що там відбувається, є удари по розкритій інфраструктурі російських військ, – зазначив Арестович.

Радник ОП наголосив, що окупанти дуже багато метушаться, і через це ЗСУ почали бачити те, чого раніше не могли.

Зараз дивляться

– І от, ми побачили, туди і полетіло, – уточнив він.

Арестович каже, що 1 вересня у результаті атаки по ворожому плацдармі на правому березі Херсонщини тільки з одного місця вивезли три КамАЗи загиблих у бік Росії.

– Це тільки один удар, а їх за добу штук 10. Не всі вони – по живій силі, але ми можемо уявити, що там відбувається, – розповів радник ОП.

Він уточнив, що щоденні втрати росіян значно зросли і складають 300-350 осіб вбитими. Найбільше – на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну станом на 2 вересня армія РФ вже втратила 48 700 військових. 

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка