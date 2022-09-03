За один удар – три КамАЗи 200-х росіян: Арестович про ситуацію на Херсонщині
Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що на Херсонщині зараз йдуть важкі бої, адже армія РФ ввела у бій місцеві резерви.
В ефірі Фейгін Live він розповів, що це не означає, що українські війська припинили виконувати поставлені завдання та реалізовувати задум, який поставило командування.
– Ми до дрібниць вдаватися не будемо. Основним змістом того, що там відбувається, є удари по розкритій інфраструктурі російських військ, – зазначив Арестович.
Радник ОП наголосив, що окупанти дуже багато метушаться, і через це ЗСУ почали бачити те, чого раніше не могли.
– І от, ми побачили, туди і полетіло, – уточнив він.
Арестович каже, що 1 вересня у результаті атаки по ворожому плацдармі на правому березі Херсонщини тільки з одного місця вивезли три КамАЗи загиблих у бік Росії.
– Це тільки один удар, а їх за добу штук 10. Не всі вони – по живій силі, але ми можемо уявити, що там відбувається, – розповів радник ОП.
Він уточнив, що щоденні втрати росіян значно зросли і складають 300-350 осіб вбитими. Найбільше – на Херсонському напрямку.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну станом на 2 вересня армія РФ вже втратила 48 700 військових.