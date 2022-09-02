Вересень, 02 в 9:55

Втрати РФ у війні проти України станом на ранок 2 вересня сягнули 48 700 військових, за останню добу знищено 350 окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За українські військові також ліквідували багато техніки ворога, зокрема 12 танків, 21 броньовик, 11 артилерійських систем та збили дві крилаті ракети.

Найбільші втрати ворога – на Донецькому та Курахівському напрямках.

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Загальні орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 2 вересня:

Особовий склад – близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано;

Танки – 2 009;

Бойові броньовані машини ‒ 4 366 (+21);

Артилерійські системи – 1 126 (+11);

РСЗВ – 289 (+2);

Засоби ППО – 153;

Літаки – 234;

Гелікоптери – 205;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2);

Крилаті ракети – 198 (+2);

Кораблі /катери – 15;

Автомобільна техніка та автоцистерни – 3 247 (+8);

Спеціальна техніка – 105 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 191-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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