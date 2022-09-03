Вересень, 03 в 0:11

Російські окупанти активізувалися на Донецькому напряму. Це пов’язано з наказом президента РФ Володимира Путіна про вихід окупантів на кордони області до 15 вересня.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

– Прозвучала інформація, що Путін наказав вийти на кордони Донецької області до 15 вересня. Це означає, що окупанти активізувалися на цьому напрямку та будуть намагатися виконати цій наказ. Але вони його не виконають, – зазначив він.

Арестович прогнозує, що на основних напрямках в найближчу добу-дві, а може два тижні буде посилення боїв. Можливо, загарбники намагатимуться наступати на Запорізькому напрямку, але потрібно розуміти, що це місцеві дії.

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Він також припустив, що третій армійський корпус росіян, найімовірніше, буде задіяний на Донецькому напрямку, а не на півдні України.

Водночас завдання в окупантів залишаються такими ж: наступати на Слов’янськ і Краматорськ від Ізюма, взяти Бахмут південніше та північніше в оточення, наступати на Авдіївку з півночі.

Радник ОП наголосив, що ворожі ракетні удари по Харкові та Миколаєву нікуди не зникли, тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.