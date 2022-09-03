Вересень, 03 в 19:10

У російських окупантів на Херсонщині дуже песимістичні настрої через наступ українських захисників.

Про це в інтерв’ю РБК розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Кім неодноразово казав, що підтримує зв’язок із Херсоном та областю, а також з українським партизанським рухом у цих регіонах.

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За його словами, російські загарбники хочуть тікати з півдня України.

– Серед окупантів настрої: “Все пропало, нас кинули”. Ніхто не хоче вмирати, всі хочуть бігти, але їх зупиняє наказ чи щось. Тому настрої у них відповідні оперативній ситуації, яка зараз є на фронті, – каже Кім.

Очільник Миколаївської ОВА додав, що росіяни зрозуміли, що після звірств на півночі України та всього того, що вони наробили в Бучі та Ірпені, їм доведеться відповідати за свої дії, тому вони бояться.

При цьому Віталій Кім каже, що не варто бути дуже оптимістично налаштованим щодо швидкого контрнаступу ЗСУ на півдні нашої держави.

– Може бути “wow-ефект”, може бути трохи довше, це стосується і людей. Ми ж не окупанти російські, які не рахують в передньому окопі “ордлошників” своїх. У нас кожна людина – це людина, яку ми дуже не хочемо втратити. Тому ці плани та прогнози змінюються щодня, це відповідальність Генштабу, тому я не можу і не буду про це казати, – пояснив він.

Водночас голова Миколаївської обласної адміністрації каже, що Збройні сили України щодня руйнують логістику, складські приміщення та командні пункти ворога, тому інтенсивність боїв зросла, зокрема і на Миколаївщині.

Раніше військовий експерт Сергій Згурець заявив, що наступальна операція Збройних сил України на півдні може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.