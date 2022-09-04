Вересень, 03 в 22:08

Жителям тимчасово окупованих територій варто евакуюватись, а ті, хто залишаться, мають не брати участь у ”референдумах” Росії, оскільки за це передбачається кримінальна відповідальність.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі спільного телемарафону.

Вона прокоментувала намагання окупантів провести на захоплених територіях так звані референдуми, які назвала “фарсом і цирком”.

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– Але для наших громадян, які будуть брати у цьому участь, – це насправді стаття Кримінального кодексу. Тому я закликаю, евакуюватися всіх, хто може. А якщо так склалося, що люди змушені залишитись на непідконтрольних територіях, не брати участі у жодних “референдумах”, – наголосила вона.

Міністр наголосила, що попри тиск та насильні заклики РФ не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на “референдум” та загалом брала в цьому процесі участь.

Вона додала, що серед українців на окупованих територіях лише мізерний відсоток громадян готовий брати участь у “волевиявлення” окупантів.

– Це мізерний відсоток. Я впевнена, що це навіть не 2%, коли ми говоримо про кількість тих людей, які залишились, наприклад, на Херсонщині або на Запоріжжі, – сказала віцепрем’єр-міністр.

При цьому Верещук каже, що окупанти мають списки громадян України, які залишились на окупованих територіях та через колаборантів, які вирішили співпрацювати з Росією.

Водночас міністр каже, що у всіх українців є різні способи щодо того, як уникнути участі так званих референдумах.

– Є різні способи уникнути цього. Найшвидший і найправильніший – це евакуюватися. Особливо, якщо люди відносять себе до державної сфери, або органів місцевого самоврядування, або працювали десь в РДА чи інших органах влади. Таким обов’язково потрібно евакуюватись, бо ці люди будуть підконтрольно змушені йти і брати участь у різних їхніх заходах. А люди пенсійного віку, або фермери, які не мають ніякої дотичності до публічної влади і не можуть у силу обставин виїхати, то найбільше і найкраще, що можуть зробити – це не брати участь у ”референдумі”, не брати паспортів і не йти на співпрацю, – пояснила очільниця Мінреінтеграції.

Вона додала, що українська влада має інформацію, що люди у більшості не будуть йти і не братимуть участь у жодних “референдумах”, а за останній тиждень спостерігається збільшення кількості людей, які евакуюються.

Верещук додала, що зараз вже почалась осінь, а значить, коли почнуться регулярні дощі та похолодання, мешканці тимчасово окупованих територій можуть залишитись без світла та опалення, а через негоду може бути знищено транспортне сполучення для нормальної евакуації.

– Тому зараз відповідально прийміть рішення і виїжджайте зараз. Переживемо зиму тут, а потім наша армія проведе їм останній “референдум” – викине з нашої землі. Тоді зайдемо разом на деокуповану територію і будемо відновлювати нашу землю, – сказала очільниця Мінреінтеграції.

Щодо евакуаційних рейсів, то зараз курсують спеціальні вагони для людей з інвалідністю, працюють групи волонтерів для допомоги громадянам у виїзді, тому можливість переправитись на підконтрольні території є, каже Ірина Верещук.