Карта бойових дій на 03.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 03 в 10:47

Російські війська протягом доби активізували зусилля на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 03.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку під обстрілом окупантів перебували райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Миропільське та Порозок Сумської області.

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Не надто змінилась ситуація й на Слобожанському напрямку.

Там підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Золочів, Великі Проходи, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Пришиб.

На Слов’янському напрямку під вогнем російської артилерії перебували Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля, на Краматорському напрямку – Райгородок, Сіверськ, Спірне.

На Бахмутському напрямку із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії російські загарбники гатили по районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Кодема.

На Авдіївському напрямку під вогнем ворожих танків, мінометів та ствольної артилерії перебували населені пункти Авдіївка, Водяне, Веселе.

На Новопавлівському напрямку війська РФ обстріляли райони населених пунктів Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка.

На Запорізькому напрямку окупанти гатили по районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне, Щербаки, Білогір’я.

Уранці 3 вересня Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення колони вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих.

За даними розвідки, колона прямувала в бік Бердянська до розгорнутого крематорію.

На Південнобузькому напрямку армія РФ обстріляла райони населених пунктів Лозове, Андріївка, Ольгине, Зелений Гай, Степова Долина.

Наступ російських загарбників у районах Високопілля та Потьомкіного Сили оборони успішно відбили.

Втрати РФ на 3 вересня 2022

особового складу ‒ близько 49 050 (+350),

танків ‒ 2 034 (+25),

бойових броньованих машин ‒ 4 403 (+37),

артилерійських систем – 1 134 (+8),

реактивних систем залпового вогню – 293 (+4),

засобів протиповітряної оборони ‒ 153,

літаків – 235 (+1),

гелікоптерів – 205,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),

крилатих ракет ‒ 203 (+5),

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 268 (+21),

спеціальної техніки ‒ 105.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.