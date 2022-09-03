Куди росіяни не пустили експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС і чому – експерт

Вересень, 03 в 13:10

Експерти МАГАТЕ, які днями відвідали з інспекцією захоплену окупантами Запорізьку АЕС, попри те, що не оприлюднювали свої плани, мали перевірити, як працює кризовий центр на станції, але саме туди їх не пустили.

Вони перебували на станції лише три години, пересувались під наглядом російських військових і не змогли побачити деякі важливі для безпеки приміщення АЕС, розповів експерт державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк.

Він також пояснив, що таке кризовий центр і його важливість для безпеки ядерного об’єкт:

Зараз дивляться

– Це бункер, захищене від радіації та впливу зовнішнього середовища приміщення. У разі аварії там збирається група інженерів для втілення аварійного плану. В цьому центрі є система моніторингу енергоблоків. Це місце, де в основному незаконно переховуються працівники Росатому та російські військові.

За його словами, інспекторам показали лише те, що їм можна було побачити. Дев’ять із чотирнадцяти представників МАГАТЕ одразу залишили цей об’єкт, а решта розвантажують привезене обладнання, але невідомо, скільки вони там пробудуть.