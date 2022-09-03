Вересень, 03 в 20:27

Про перші секунди вибуху на вистаці у центрі Чернігову розповіли очевидці.

Ольга, яка мешкає у місті, якраз підходила зі своїми дітьми до місця заходу, коли почула вибух.

– Захід анонсувався задовго. Ми збиралися з вечора, бо хотіли підтримати наших героїв. Готувалося багато різних заходів для діток, різних локацій. Нам не вистачило 50 метрів. Від гучності удару ми з дітьми впали на землю. Багато шуму, крику. Знаю, що звук вибуху було чути здалеку, – розповідає жінка.

Ще одна мама, яка прийшла на виставку із двома доньками, зазначила, що захід був анонсований як благодійний.

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– Благодійний ярмарок. Збирали гроші на автівки для військових. Я пішла туди з двома доньками своїми. Там було багато всіляких розваг, і одна з центрових – це військова зброя. Її можна було брати в руки. Діти брали, тримали. Мої дівчата не захотіли брати зброю, сказали, що бояться. Ми й пішли далі, – говорить жінка.

Вона розповідає, що її доньки пішли за солодкою ватою, коли пролунав вибух і що “він був дуже гучний, але це був не “вибух прильоту”.

– Одразу зрозуміла, що це вибухнуло щось тут на місці, але дуже голосно. І за ним, буквально кілька секунд – другий вибух. Люди почали бігти в якісь укриття. Ми забігли за музей. І я бачу, що вже дитину обмотують там, де була викладена зброя військова. У дитини поранене обличчя. Воно було просто “розкурочене”, наче його немає. Її почали мотати, викликали швидку, – каже вона.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус підтвердив, що дворічний хлопчик у тяжкому стані.

– Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала, – написав він Telegram.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху у Чернігові на виставці боєприпасів 3 вересня постраждало четверо дітей, одна з них у реанімації.

Фото: прес-служба Чернігівської міської ради