Окупанти заборонили ввезення ліків та засобів гігієни в Запорізьку область – Федоров

Вересень, 03 в 16:43

Російські загарбники заборонили ввезення на тимчасово окуповану територію Запорізької області ліків та товарів першої необхідності.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Вони (окупанти, – Ред.) вирішили заборонити ввіз на тимчасово окуповані території будь-яких товарів першої необхідності, включаючи життєво необхідні ліки та засоби гігієни для дітей та дорослих, – зазначив він.

Федоров додав, що тисячі мелітопольців, у яких є хронічні захворювання, можуть опинитися на грані життя та смерті.

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– Адже придбати у місті ліки імпортного виробництва неможливо, – говорить Федоров.

До речі, мешканців тимчасово окупованого міста Мелітополь (Запорізька область), які погодилися отримати російські паспорти, почали “призивати” до армії РФ.

Джерело: Іван Федоров