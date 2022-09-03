Окупанти заборонили ввезення ліків та засобів гігієни в Запорізьку область – Федоров
Російські загарбники заборонили ввезення на тимчасово окуповану територію Запорізької області ліків та товарів першої необхідності.
Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
– Вони (окупанти, – Ред.) вирішили заборонити ввіз на тимчасово окуповані території будь-яких товарів першої необхідності, включаючи життєво необхідні ліки та засоби гігієни для дітей та дорослих, – зазначив він.
Федоров додав, що тисячі мелітопольців, у яких є хронічні захворювання, можуть опинитися на грані життя та смерті.
– Адже придбати у місті ліки імпортного виробництва неможливо, – говорить Федоров.
До речі, мешканців тимчасово окупованого міста Мелітополь (Запорізька область), які погодилися отримати російські паспорти, почали “призивати” до армії РФ.
Джерело: Іван Федоров