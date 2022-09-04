Вересень, 03 в 23:58

Російська Федерація хоче організувати “референдуми” на тимчасово захоплених територіях України до кінця вересня.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв’ю російським журналістам з телеканалу “Дождь”.

– Ми все ще бачимо ознаки, що вказують на те, що Росія збирається провести цей квазі-референдум уже цього місяця. Це їхній спосіб досягти якоїсь подоби політичної легітимності військових успіхів, яких вони вже досягли, або збираються досягти, або збираються досягти в майбутньому, – сказав він.

Джон Кірбі каже, що проведенням фейкових волевиявлень окупанти хочуть, у певному сенсі, компенсувати той факт, що Росія не досягла потрібних успіхів у воєнному плані.

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Представник Ради нацбезпеки США наголосив, що Сполучені Штати та міжнародна спільнота не визнають результатів таких “голосувань”.

– Це не важливо, бо Сполучені Штати цього не сприймуть, і цього, звичайно ж, не сприйматимуть українці. Все нові й нові опитування говорять нам, що українці не сприймають Росію, що вони не хочуть бути частиною Росії, що вони хочуть бути суверенними, і це потрібно поважати. Це також буде неприйнятним для більшості міжнародної спільноти. Це лише одна схема з кремлівської методички, щоб спробувати претендувати на хоч якусь легітимність у цій нічим неспровокованій, нелегітимній війні, – сказав він.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції України нагадали, що участь у російських “референдумах” на окупованих територіях загрожує Кримінальною відповідальністю, а найкращим способом уникнути залучення до цих фейкових волевиявлень є евакуація з територій, які тимчасово загарбали окупанти.