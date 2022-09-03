Вересень, 03 в 20:13

Російський “експерт-атомник”, який водив членів місії МАГАТЕ територією ЗАЕС, насправді є фахівцем з мавпячого розмноження.

Про це йдеться у повідомленні Енергоатому у Telegram від 3 вересня.

– Аферист Ренат Карчаа, якого російські ЗМІ називають експертом-атомником та радником голови Росатому, має коротку, але досить яскраву біографію. У якій жодним чином немає навіть натяку на енергетику, – сказано у заяві.

Зокрема, “експерт-атомник”, який переконував місію МАГАТЕ, що ракета, що впала на території ЗАЕС, нібито випущена з неокупованої росіянами території України, “просто здійснила розворот на 180° перед приземленням”, є приматологом.

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Енергоатом уточнює з посиланням на Медіазону, що Карчаа – наймолодший депутат парламенту Абхазії першого скликання, який працював на базі знаменитого розплідника мавп у Сухумі.

– А ще був безпосередньо причетний до продажу наукового архіву інституту експериментальної приматології та винуватцем смертельної ДТП із підлітком. “Експертом по всьому” Карчаа підробляв давно і всюди: він був спостерігачем на виборах, радником президента та “незалежним експертом” Абхазії та Північного Кавказу, і казна ким ще. Якийсь майстер на всі руки. Тепер дійшла черга і до атомної енергетики, – повідомляють в Енергоатомі.

Фото: Факти ICTV