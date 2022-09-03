Вересень, 03 в 8:48

Активні бойові дії на території України завершаться через 7-9 тижнів, тобто триватимуть до ускладнення погодніх умов. Після цього повномасштабна війна буде статичною до весни.

Таку думку висловив під час спілкування з журналістами на брифінгу голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковник Марго Гросберг.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що військові дії потрібно завершити до кінця 2022 року, тобто до настання холодів. Водночас Гросберг назвав маловірогідним, що за такий короткий час вдасться звільнити всю територію України.

Зараз дивляться

– До закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів – залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми матимемо справу зі статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо у Донецькій та Луганській областях , – зазначив Гросберг.

Коментуючи останні дії Збройних сил України в Херсонській області, він заявив, що не став би їх класифікувати “як масований наступ”.

– Але з початку квітня Україна змогла досягти успіхів у Херсонській області, – додав Гросберг.

Він наголосив, що вихід українських військ до Дніпра на півдні усуне небезпеку наступу армії РФ у напрямку Одеси. Водночас полковник звернув увагу на те, що підрозділам ЗСУ у майбутньому буде складно переправитися через річку. Із цими труднощами зараз зіткнулися російські окупанти.

Гросберг пояснив, що для успішного нападу зазвичай потрібна триразова перевага сил. Він нагадав, що армія РФ збудувала на Херсонщині численні оборонні споруди. І українським захисникам наразі вдалося прорвати лише першу лінію оборони ворога.

При цьому Гросберг переконаний, що успішні дії ЗСУ на Херсонщині та все більш інтенсивний наступ знижують імовірність проведення там псевдореферендуму про “приєднання” до РФ.

Коментуючи перекидання в Україну нещодавно сформованих підрозділів третього армійського корпусу армії РФ, полковник висловив думку, що вони можуть бути розгорнуті в Донецькій області. Як відомо, Кремль дав наказ вийти на адміністративні кордони цього регіону до 15 вересня.

Водночас Гросберг не виключає, що ці нові підрозділи перекинуть на Херсонщину, якщо Україна досягне там успіху.

Раніше голова військової розвідки Великої Британії, генерал-лейтенант Джим Хокенхалл спрогнозував, що до кінця 2022 року не варто очікувати на вирішальний перелом ситуації на Півдні України, хоча контрнаступи можуть відбуватися.

Читайте Британська розвідка підтвердила успішний наступ ЗСУ на півдні України

Джерело: ERR