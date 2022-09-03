Терміни закінчення війни визначатиме Україна – Подоляк

Вересень, 03 в 16:32

Тільки Україна визначатиме терміни завершення війни з Росією, звільняючи свої території від окупантів, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Про це він написав у своєму Twitter.

– Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: “СВО буде завершена в терміни”, “Захід віддаляє завершення СВО”. Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна, звільняючи свої території. Як і майбутній обсяг виплат РФ репарацій, – наголосив Подоляк.

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Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: «СВО буде завершена в терміни», «Захід віддаляє завершення СВО». Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки ????????, звільняючи свої території. Як і майбутній обсяг виплат Рф репарацій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 3, 2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Михайло Подоляк