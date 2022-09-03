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Факти / Україна

У Києві дозволили оплату громадського транспорту банківською карткою – КМДА

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
громадський транспорт київ
Фото: Depositphotos

Влада Києва підтримала петицію про запровадження у громадському транспорті столиці можливості розраховуватися за проїзд банківською карткою. Повідомляється, що встановлені у транспорті валідатори мають можливість приймати картки.

Пропозиція набрала необхідну кількість голосів і отримала відповідь міського голови Віталія Кличка.

Мер заявив, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати за проїзд банківською карткою покладено на оператора Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).

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– Технічні засоби АСОП, які встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства Київпастранс, технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками, — додав Кличко.

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Джерело: Київська міськрада

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