У Києві дозволили оплату громадського транспорту банківською карткою – КМДА
Влада Києва підтримала петицію про запровадження у громадському транспорті столиці можливості розраховуватися за проїзд банківською карткою. Повідомляється, що встановлені у транспорті валідатори мають можливість приймати картки.
Пропозиція набрала необхідну кількість голосів і отримала відповідь міського голови Віталія Кличка.
Мер заявив, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати за проїзд банківською карткою покладено на оператора Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).
– Технічні засоби АСОП, які встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства Київпастранс, технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками, — додав Кличко.
Джерело: Київська міськрада