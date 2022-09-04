Четверо нацгвардійців знищили 20 кадирівців: Гайдай згадав про оборону Сєвєродонецька
Коли російські війська зайшли до Сєвєродонецька, четверо спецпризначенців Нацгвардії знищили 20 кадирівців. Про оборону міста згадав глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, нацгвардійці зайняли оборону в одному з будинків, туди зайшли 20 кадирівців, які вважали, щоб там ціла рота українців. Наші військові не залишили ворогам шансів вирватися живими.
Гайдай також розповів про ситуацію в регіоні, зокрема про бої у районі Лисичанського НПЗ, який окупанти давно не можуть захопити.
Найважчі бої зараз на Бахмутському напрямку, уточнив він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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