Четверо нацгвардійців знищили 20 кадирівців: Гайдай згадав про оборону Сєвєродонецька

Вересень, 04 в 14:41

Коли російські війська зайшли до Сєвєродонецька, четверо спецпризначенців Нацгвардії знищили 20 кадирівців. Про оборону міста згадав глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, нацгвардійці зайняли оборону в одному з будинків, туди зайшли 20 кадирівців, які вважали, щоб там ціла рота українців. Наші військові не залишили ворогам шансів вирватися живими.

Гайдай також розповів про ситуацію в регіоні, зокрема про бої у районі Лисичанського НПЗ, який окупанти давно не можуть захопити.

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Найважчі бої зараз на Бахмутському напрямку, уточнив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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