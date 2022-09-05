Вересень, 04 в 22:53

Працівники Державного бюро розслідувань затримали двох осіб, які причетні до вибуху на виставці боєприпасів у Чернігові.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

– Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові. Той, хто дав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід. І той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук. Кримінальне провадження – у Державного бюро розслідувань, – сказав він.

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Глава держави ще раз закликав усіх представників влади і правоохоронних органів пильнувати, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів.

Нагадаємо, що 3 вересня у Чернігові на виставці боєприпасів здетонував гранатомет, унаслідок чого травмовано шестеро дітей віком від 2 до 13 років.

Чернігівська прокуратура почала розслідування інциденту у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю).

За даними слідства, під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільним зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував.