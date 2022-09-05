Вересень, 04 в 21:53

Українські хакери з групи Hackyourmom встановили координати російської військової бази біля Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти привабливих дівчат.

Про це IT-фахівець і засновник групи Hackyourmom Микита Книш (до початку повномасштабної війни очолював компанію HackControl) розповів в інтерв’ю Financial Times.

Він зазначив, що його команда використовувала фейкові профілі привабливих дівчат у Facebook та російських соцмережах. Хакери обманом змусили російських солдатів відправити фотографії, за допомогою яких вдалося з’ясувати місцерозташування бази.

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Отриману інформацію вони передали українським військовим. За кілька днів базу було знищено українською артилерією.

Крім цього, хакери з Hackyourmom: