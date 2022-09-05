Хакери виманили в окупантів координати військової бази завдяки фото красивих дівчат – FT
Фото: Depositphotos
Українські хакери з групи Hackyourmom встановили координати російської військової бази біля Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти привабливих дівчат.
Про це IT-фахівець і засновник групи Hackyourmom Микита Книш (до початку повномасштабної війни очолював компанію HackControl) розповів в інтерв’ю Financial Times.
Він зазначив, що його команда використовувала фейкові профілі привабливих дівчат у Facebook та російських соцмережах. Хакери обманом змусили російських солдатів відправити фотографії, за допомогою яких вдалося з’ясувати місцерозташування бази.
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Отриману інформацію вони передали українським військовим. За кілька днів базу було знищено українською артилерією.
Крім цього, хакери з Hackyourmom:
- зламали тисячі камер відеоспостереження у Білорусі та на тимчасово окупованих українських територіях, створили програму, щоб відокремити пересування військових від звичайного трафіку, та всі дані передали українським захисникам;
- скасували або затримали десятки авіарейсів до Росії через неправдиві повідомлення про загрозу вибуху;
- показали по російському ТБ новинні сюжети про загиблих в Україні мирних жителів;
- об’єднали домашні роутери на окупованій території у велику мережу ботів, щоб виводити з ладу російські сайти;
- зламували та викрадали бази даних російських військових підрядників.