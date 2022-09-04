Карта бойових дій на 04.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 04 в 13:37

4 вересня російські війська наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 04.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Військову та цивільну інфраструктури російські окупанти обстрілювали з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

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на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Михальчина Слобода в Чернігівській області та Стукалівка в Сумській областях);

(у районах населених пунктів Михальчина Слобода в Чернігівській області та Стукалівка в Сумській областях); на Харківському напрямку (у районах населених пунктів Козача Лопань, Харків, Слатине, Соснівка, Уди, Петрівка, Великі Проходи, Старий Салтів, Андріївка);

(у районах населених пунктів Козача Лопань, Харків, Слатине, Соснівка, Уди, Петрівка, Великі Проходи, Старий Салтів, Андріївка); на Слов’янському напрямку (біля Богородичного, Долини, Краснопілля);

(біля Богородичного, Долини, Краснопілля); на Краматорському напрямку (поблизу Слов’янська, Сіверська, Райгородка, Донецького, Івано-Дар’ївки, Веселого);

(поблизу Слов’янська, Сіверська, Райгородка, Донецького, Івано-Дар’ївки, Веселого); на Бахмутському напрямку (у районі Зайцевого, Бахмутського, Соледара, Бахмута, Білогорівки, Виїмки, Роздолівки);

(у районі Зайцевого, Бахмутського, Соледара, Бахмута, Білогорівки, Виїмки, Роздолівки); на Авдіївському напрямку (біля Авдіївки, Новокалинового, Бердичів, Водяного, Першотравневого);

(біля Авдіївки, Новокалинового, Бердичів, Водяного, Першотравневого); на Новопавлівському напрямку (у районах населених пунктів Красногорівка, Орлівка);

(у районах населених пунктів Красногорівка, Орлівка); на Запорізькому напрямку (поблизу Білогір’я, Ольгівського, Зеленого Поля, Новополя, Новосілки, Времівки).

На Південнобузькому напрямку ворог гатив уздовж усієї лінії зіткнення та намагався забезпечити логістику для своїх військ.

Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Богородичного, Пасіки, Долини, Бахмута, Покровського, Бахмутського, Пісків, Першотравневого.

Втрати РФ на 4 вересня 2022

особового складу – близько 49 500 (+450),

танків ‒ 2 049 (+15),

бойових броньованих машин ‒ 4 430 (+27),

артилерійських систем – 1 147 (+13),

реактивних систем залпового вогню – 294 (+1),

засобів протиповітряної оборони – 156 (+3),

літаків – 236 (+1),

гелікоптерів – 206 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 864,

крилатих ракет – 203,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 276 (+8),

спеціальної техніки – 106 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.