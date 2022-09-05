Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На ЗАЕС потрібно відправити миротворчу місію під егідою ЄС та ООН – Шмигаль

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

На Запорізьку АЕС необхідно відправити миротворчу місію під егідою Європейського Союзу й ООН для забезпечення повної демілітаризації станції та 30-кілометрової зони.

Про це на брифінгу у Берліні заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Проінформував німецьких колег про ситуацію в Україні на лінії фронту, про ситуацію на Запорізькій АЕС. Звичайно, ми очікуємо, що місія МАГАТЕ, яка була на станції, матиме наслідки, ми говорили про те, що необхідно організовувати наступну місію – миротворчу місію під егідою Європейського Союзу, під егідою ООН, яка забезпечить повну демілітаризацію ЗАЕС, яка забезпечить демілітаризацію 30-кілометрової зони навколо, – сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що Україна отримала спроможність експортувати в Європу 400 мегават електроенергії, тоді як раніше ця цифра становили 250 мегават.

Зараз дивляться

За його словами, якщо ЗАЕС буде в безпеці й повноцінно працюватиме, Україна матиме потенціал для допомоги європейським партнерам.

Проте у разі безпекових чи інших ризиків, держава працюватиме перш за все над забезпеченням енергоресурсами внутрішнього українського споживача.

Читайте
Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: чи варто чекати на вагомі зрушення

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка