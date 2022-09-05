На Запорізьку АЕС необхідно відправити миротворчу місію під егідою Європейського Союзу й ООН для забезпечення повної демілітаризації станції та 30-кілометрової зони.

Про це на брифінгу у Берліні заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Проінформував німецьких колег про ситуацію в Україні на лінії фронту, про ситуацію на Запорізькій АЕС. Звичайно, ми очікуємо, що місія МАГАТЕ, яка була на станції, матиме наслідки, ми говорили про те, що необхідно організовувати наступну місію – миротворчу місію під егідою Європейського Союзу, під егідою ООН, яка забезпечить повну демілітаризацію ЗАЕС, яка забезпечить демілітаризацію 30-кілометрової зони навколо, – сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що Україна отримала спроможність експортувати в Європу 400 мегават електроенергії, тоді як раніше ця цифра становили 250 мегават.

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За його словами, якщо ЗАЕС буде в безпеці й повноцінно працюватиме, Україна матиме потенціал для допомоги європейським партнерам.

Проте у разі безпекових чи інших ризиків, держава працюватиме перш за все над забезпеченням енергоресурсами внутрішнього українського споживача.